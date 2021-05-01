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Dünya

Kırgızistan sınırın Tacikistan tarafında askeri hareketlilik olduğunu öne sürdü

Kırgızistan yönetimi, Kırgızistan-Tacikistan sınırının Tacikistan tarafında askeri araç hareketliliği olduğunu iddia etti.

Nazir Aliyev Tayfur   | 01.05.2021
Kırgızistan sınırın Tacikistan tarafında askeri hareketlilik olduğunu öne sürdü

Bişkek

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Tacikistan tarafında askeri araç hareketliliği olduğu belirtildi.

Açıklamada, Tacik tarafının, "Dört Köşe" adlı yerleşim biriminden geçen kara yolunu tamamen kapattığı kaydedildi.

Caparov, Mirziyoyev ve Rahmon ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son durumun ele alındığı görüşmelerde, Tacik tarafıyla, Kırgız-Tacik sınırındaki tüm askeri varlığı denetlemek için ortak bir komisyon oluşturmaya karar verildi.

İki ülke sınır belirme heyetleri Kırgızistan'da bir araya geldi

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada ise Kırgızistan ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlarının başkanlık ettiği sınır belirleme komisyon toplantısının, Kırgızistan'ın Batken şehrinde başladığı bildirildi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan Tacikistan sınırındaki çatışmada yaralanan 46 vatandaşı, nakledildikleri başkent Bişkek'teki Travmatoloji ve Ortopedi Eğitim Hastanesinde ziyaret etti.

Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesinin Tacikistan ile olan sınırda önceki gün yaşanan silahlı çatışmanın ardından gergin bekleyişin devam ettiği belirtiliyor.

Hükümet ve yerel yönetimler, bölgeye insani yardım ulaştırmak için çaba sarf ederken şehirlerde gönüllülerin katkılarıyla erzak toplama kampanyaları sürüyor.

Kırgızistan'da, Kırgız-Tacik sınır muhafızları arasında 29 Nisan'da yaşanan silahlı çatışmada ölen 31 kişinin anısına 1-2 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edilmişti.

Tacik ve Kırgız halkının yoğun yaşadığı bölge, tartışmalı sınırları yüzünden arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginliklere sahne oluyor.

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