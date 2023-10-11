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Dünya

Kırgızistan Meclisi, Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasını onayladı

Kırgızistan Meclisi, Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Kırgızistan Meclisi, Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasını onayladı Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

Meclis'in internet sitesindeki açıklamaya göre, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Kırgızistan ile Rusya arasında ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına ilişkin anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun kabul edildi.

Söz konusu yasa tasarısı, Meclis'e Kırgızistan hükümetinin inisiyatifi ile Savunma Bakan Yardımcısı Almazbek Karasartov tarafından sunulmuştu.

Karasartov, yasa tasarısına ilişkin "Bu anlaşma ile Rusya ve Kırgızistan'ın birleşik bir bölgesel hava savunma sistemi oluşturacak. Bu amaçlar için anlaşmanın geçerlilik süresi boyunca ülkedeki Kant şehrinde yer alan Rus hava üssü yakınında 5 hektarlık bir arsa tahsis edilecektir." ifadesini kullanmıştı.

Anlaşma, iki ülke arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 Ağustos 2022'de imzalanmıştı.

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