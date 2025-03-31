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Dünya

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşması belgelerinin karşılıklı değişimi yapıldı

Kırgızistan ile Tacikistan arasında yürürlüğe giren Kırgız-Tacik devlet sınırına ilişkin onay belgelerinin karşılıklı değişimi yapıldı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşması belgelerinin karşılıklı değişimi yapıldı Fotoğraf: Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı

Kırgızistan

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın Hocent şehrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, şehir havalimanında konser programıyla karşılandı.

Caparov, Hocent'te, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile baş başa görüşme yaptı.

Görüşmede, iki ülke lideri, ticaret, ekonomi, enerji, kültürel ve insani alanlardaki etkileşimler de dahil olmak üzere ikili işbirliğinin geniş kapsamlı konularını ele aldı.

Caparov ile Rahman, iki ülke meclisleri tarafından kabul edilen ve cumhurbaşkanları tarafından imzalanan Kırgız-Tacik devlet sınırına ilişkin onay belgelerinin karşılıklı değişimini öngören protokole törenle imza attı.

Törende, onay belgelerinin, iki ülke arasındaki Devlet Sınırı Anlaşması'nı hukuksal olarak güvence altına aldığı ve sınırın tam olarak belirlenmesi, sınır altyapısının modernizasyonu ve sınır bölgelerinde iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi için gerekli koşulları oluşturduğu vurgulandı.

Sınır anlaşması 13 Mart'ta Bişkek'te imzalanmıştı

İki ülke arasında 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorununun toprak, su kaynağı ve bazı köylerin değişimi ile çözüldüğü 4 Aralık 2024'te duyurulmuştu.

Sınır konusunda iki ülke hükümetlerince üzerinde anlaşılan nihai belgeler, Kırgızistan meclisinin ilgili komitelerinde 27 Şubat'ta kabul edilmişti.

Tacikistan ile 33 yıllık sınır sorununa son noktayı koyan anlaşma, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından 13 Mart'ta Bişkek'te imzalanmıştı.

Anlaşmazlık, eski Sovyetler Birliği döneminde belirlenen sınır çizgilerinin etnik ve ekonomik yapıya uygun olmamasından kaynaklanıyordu.

Böylece, Kırgızistan ile Tacikistan arasında 1006,84 kilometre uzunluğundaki sınırın tartışmalı 486,94 kilometrelik bölümü belirlenmiş oldu.

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