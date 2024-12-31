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Dünya

Kırgızistan hükümeti: Ülkedeki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağı, Maarif Vakfına devredildi

Kırgızistan hükümeti, ülkedeki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağının, Maarif Vakfına devredildiğini açıkladı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Kırgızistan hükümeti: Ülkedeki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağı, Maarif Vakfına devredildi

Ankara

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