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Dünya

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: Ülkede durum istikrarlı ve devletin tüm organları yasal

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı ülkedeki son gelişmeler konusunda bilgilendirdiklerini belirterek, "Ülkede durum istikrarlı ve devletin tüm organları yasaldır." ifadesini kullandı.

Nazir Aliyev Tayfur   | 16.10.2020
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev: Ülkede durum istikrarlı ve devletin tüm organları yasal

Bişkek

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kazakbayev'in, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat'ı Bakanlık binasında kabul ettiği belirtildi. 

Siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda ikili iş birliğinin güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmede, Kırgızistan-Türkiye stratejik iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek için önlemlerin alınması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kazakbayev, ülkede devam eden siyasi süreçlerin hukuki zeminine döndüğünü belirterek, "Ülkede durum istikrarlı ve devletin tüm organları yasaldır. Devletin tüm kurumları da iş başındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ata Yurt-Cumhuriyet Partisi ittifakından Başbakan Sadır Caparov'un kabinesinde yer alan Kazakbayev, 2005-2009 yılları arasında Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu görevinde bulunmuştu.

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