Kırgızistan’da iktidar kavgası
Kırgızistan’da 4 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yaşanan sokak olayları, istifalar ve karşılıklı suçlamalar nedeniyle ülkede iktidar mücadelesinde uzlaşı sağlanamıyor.
İstanbul
Kırgızistan’da 4 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yaşanan sokak olayları, istifalar ve karşılıklı suçlamalar nedeniyle ülkede iktidar mücadelesinde uzlaşı sağlanamıyor.
Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını 1991’de elde eden ve bir dönem “demokrasi adası” şeklinde isimlendirilen Kırgızistan’da siyaset her zaman oldukça hareketliydi. 2005’te “Lale Devrimi”, 2010’da ise “Nisan Devrimi” süreçlerinde yaşananlar bugünküyle benzer nitelikteydi. Şiddetin de karıştığı olaylar neticesinde birçok lider ve parti yönetimden uzaklaştırılmış, yeni yüzler siyaset sahnesine çıkmıştı. 2010’da bir referandumla ülkede yeni bir anayasa kabul edilmiş ve siyaset yeniden dizayn edilmişti. Devrimin ardından 2011’de iktidara gelen Almazbek Atambayev, 2017’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından koltuğunu Sooranbay Ceenbekov’a devretmişti. Süreç içerisinde kendi siyasi çizgisini belirleyen Ceenbekov, devleti yeniden yapılandırmaya başladı. Bu süreçte Atambayev’in kadrolarıysa tasfiye edildi. Bu durum bazı Kırgız siyasileri ve çıkar gruplarını rahatsız etti. Nihayetinde Almazbek Atambayev 2019’da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı ve 11 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm edildi. 4 Ekim seçimlerinin ardından sokağa çıkan gruplar ise Atambayev ve muhalif liderlerden Sadır Caparov’u cezaevinden çıkardı.
Atambayev 10 Eylül’de yeniden cezaevine gönderilirken, 15 Eylül’de Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un görevinden istifa etme kararı alması, mevcut siyasi tabloyu daha da belirsizleştirdi.
Peki, Orta Asya’nın kadim topraklarına ev sahipliği yapan Kırgızistan’da kimler, neden sokaktaydı? 4 Ekim’deki seçimin sonuçları neden protesto edildi ve muhalefet bloğu ile iktidar neden karşı karşıya geldi? Anadolu Ajansı bu sorulara yanıt aradı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.