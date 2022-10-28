Kırgızistan’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna "üst düzey katılım”
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Cumhuriyetin 99'uncu yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenledi.
Bişkek
Kırgız halkının geleneksel çadırını andıran dev restoranda verilen resepsiyona, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri ve askeri ataşeleri ile akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.
"Kırgız halkının güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir"
Davetlilere hitap eden Doğan, Türkiye ile Kırgızistan'ın ortak din, dil, kültür bağlarıyla bağlı iki ülke olduğunu belirerek, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve diplomatik ilişkileri kuran ilk ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
Kırgız kardeş halkının her alanda daima yanında olacaklarını vurgulayan Doğan, "Kırgız halkının güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir." ifadesini kullandı.
Doğan, ikili iş birliğinin daha da güçleneceğini ve Türk dünyasının geleceğine derinden inandıklarını ifade ederek, "Bu inancımızı aile bağlarından, mevcut dayanışma ruhundan alıyoruz. Dostluk ve kardeşliğimiz daim olsun. Kırgız ve Türk halkı daim olsun." diye konuştu.
"Türkiye dünyanın önde gelen gelişmiş ülkedir"
Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği en içten selamını ve bayram tebrikini paylaşarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın önde gelen gelişmiş ülkeleri arasında olduğunu vurguladı.
Ülkelerinin bağımsızlığını ilk tanıyanın Türkiye'nin olduğunu anımsatan Caparov, "Bunun için çok minnettarız. Biz Türk halkıyla kardeş milletiz. Kırgızcada bir güzel söz vardır. 'Arkadaş gider, sana el uzatan kardeşin olur.' Bu kardeşlik ahengi şimdiye kadar korunmuştur ve korunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
"Erdoğan'ın hizmetlerini çok takdir etmeyi bir görev sayıyorum"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmetlerini çok takdir etmeyi bir görev sayıyorum" diyen Caparov, Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin sanayi, diplomasi, turizm, ticaret, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve diğer alanlarda birçok zaferler kazandığını ve kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizdi.
Caparov, Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasındaki büyüme oranına ile Kovid-19 salgını sonrasında ekonomideki iyi sonuçlara ulaştığını belirterek, "Kırgız halkı bu başarıları sevinç ve dayanışma duygularıyla karşılamaktadır." diye konuştu.
İki ülke arasındaki siyasi diyalog mutluluk verici üst düzeydedir"
Caparov, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun mutluluk verici üst düzeyde olduğunu söyledi.
Kırgızistan'ın dış ticaret yapısında Türkiye'nin en büyük ticari ve ekonomik ortaklardan biri olarak özel yer barındırdığını ifade eden Caparov, şunları aktardı:
"Türkiye ile 2019 yılında 94 milyon 500 bin dolar olan doğrudan yatırım hacmi, 2021'de 2,5 kat artarak 237 milyon 900 bin dolara ulaştı. Yine, Kırgızistan'ın, 2021 yılında Türkiye ile dış ticaret hacmi ise önceki yıllara göre 1,5 kat artarak 412 milyon 200 bin olarak gerçekleşti."
Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden ve Türkiye Cumhuriyeti'ne barış ve refah dileyen Caparov, konuşmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." sözleriyle tamamladı.
Resepsiyonda, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık tarafından Kırgızistan'a getirilen Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetleri taşıyan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerinin defilesi de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.