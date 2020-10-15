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Dünya

Kırgızistan Başbakanı Caparov, cumhurbaşkanlığı yetkililerinin kendisine devredildiğini açıkladı

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarıldıktan sonra başbakanlık koltuğuna oturan eski Ata Curt Partisi Milletvekili Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasının ardından cumhurbaşkanlığı yetkililerinin kendisine devredildiğini duyurdu.

Nazir Aliyev Tayfur   | 15.10.2020
Kırgızistan Başbakanı Caparov, cumhurbaşkanlığı yetkililerinin kendisine devredildiğini açıkladı

Bişkek

Başbakanlık binası önündeki destekçilerine seslenen Sadır Caparov, Sooronbay Ceenbekov'un istifanın ardından Meclis Başkanı Kanat İsayev'in cumhurbaşkanlığı görevlerini yerine getirmeye hazır olmadığını bildiren dilekçe yazdığını aktararak, "Böylece cumhurbaşkanlığı yetkilileri bana devredildi." ifadelerini kullandı.

Caparov'un konuşmasını müzik eşliğinde kutlayan destekçileri, ülke milli marşını okuduktan sonra dağılmaya başladı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet parti taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal ve talan edilmişti.

Seçim sonucunu kabul etmeyen göstericilerin bir bölümü, Caparov'u cezaevinden çıkararak, "geçici başbakan" ilan etmiş, Cumhurbaşkanı Ceenbekov da meclisten güvenoyu alan Caparov'un başbakanlığında kurulan yeni kabinenin üyelerinin atanmalarına ilişkin kararı imzalamıştı.

Ceenbekov'un istifasının ardından Caparov'un destekçileri parlamentonun kendini feshetmesini talep etmişti.

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