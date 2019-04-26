Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.64
Dolar
5.94
BIST 100
94,783.14
Altın
1,288.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kim'e göre Kore Yarımadası'nda barış tamamen ABD'nin tutumuna bağlı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin ülkesinin "her türlü olası duruma" hazırlıklı olacağını söyledi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 26.04.2019
Kim'e göre Kore Yarımadası'nda barış tamamen ABD'nin tutumuna bağlı

Ankara

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliğin, "tamamen Washington yönetiminin gelecekteki tutumuna bağlı olduğunu" söyledi.

Kuzey Kore ajansı KCNA'nın haberine göre, Kim, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin ülkesinin "her türlü olası duruma" hazırlıklı olacağını belirtti, Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliğin tümüyle Washington yönetiminin gelecekte takınacağı tavra bağlı olduğunu ifade etti.

Kim Jong-un, Washington yönetimini, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları ikinci zirvede "kötü niyetle tek taraflı bir yaklaşım" sergilemekle de suçladı.

Kuzey Kore lideri hafta içinde Rusya'ya üç günlük resmi ziyarette bulunmuş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Putin, Kim ile görüşmesinin ardından ikili ilişkiler, yaptırımlar, ABD-Kuzey Kore ilişkisi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konularını detaylı şekilde ele aldıklarını, Kuzey Kore'nin egemenliğini korumak için güvenlik garantisine ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Trump ile Kim'in Vietnam'da 27-28 Şubat'ta bir araya geldiği ikinci zirvede anlaşma sağlanamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

'Microsoft Çin'in insan hakları ihlallerinde suç ortağı' iddiası

'Microsoft Çin'in insan hakları ihlallerinde suç ortağı' iddiası

Trump: Wikileaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum

'ABD Kuzey Kore'ye yaptırımların olduğu gibi kalmasını istiyor'

AB: Sudan'da halkın değişim talebini askeri konsey karşılayamaz

AB: Sudan'da halkın değişim talebini askeri konsey karşılayamaz
ABD Dışişlerinden Sudan'daki darbeye ilişkin ilk açıklama

ABD Dışişlerinden Sudan'daki darbeye ilişkin ilk açıklama
'ABD hükümeti Sudan'da çeşitli paydaşlarla görüşecek'

'ABD hükümeti Sudan'da çeşitli paydaşlarla görüşecek'