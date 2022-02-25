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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Kiev'de yeniden sirenler çalıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu.

Talha Yavuz   | 25.02.2022
Kiev'de yeniden sirenler çalıyor Fotoğraf: Aytaç Ünal / AA

Kiev

Yerel saatle 14.33'te başlayan sirenler yaklaşık 2-3 dakika çaldı.

Sabah saatlerinde de sirenler çalınmıştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin bazı noktalarında patlama ve silah sesleri duyulduğunu, Ukrayna ordusunun Rus sabotaj gruplarını yok etmekte olduğunu ancak maalesef bazı sabotaj gruplarının başkente girdiğini ifade etti.

Bu nedenle şehrin savunma safhasına geçtiğini açıklayan Kliçko, şehri koruyabilecek herkesi Kiev'in savunmasına yardım etmeye çağırdı.

Kliçko, halkı ev ya da sığınaklar civarında kalmaya çağırarak, su ve yiyecek depolanmasını tavsiye etti.

Kiev'de 04.20'den sonra da art arda patlamalar yaşanmıştı. Ayrıca 06.17'de ve 06.42'den sonra da patlamalar gerçekleşmişti.

Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu.

Ayrıca Kiev'deki hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulmaya başlandığını bildirmişti.

25.02.2022

Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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