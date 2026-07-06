Kiev Belediye Başkanı, Rus saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saat 02.45'ten beri başkentin hava saldırısı altında olduğunu belirtti.

Kiev'in Podil ve Darnitskiy semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü kaydeden Kliçko, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Saldırı sonucu 11 kişinin öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını belirten Kliçko, "Kentin 4 semtinde hasar ve yıkım meydana geldi." ifadesini kullandı.

Kliçko, arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü, saldırıda en çok Podil semtinin hasar gördüğünü kaydetti.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü kaydetti.

Tkaçenko mesajında, "Rusya sivilleri hedef alan füze saldırılarına devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise başta Kiev olmak üzere ülkenin Çernigiv, Sumi, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerine yönelik hava saldırılarının sürdüğü açıklandı.

Rusya: Ukrayna'daki askeri ve enerji tesislerine büyük saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rusya'daki sivil altyapıya yönelik "terör saldırılarına" cevap verildiği bildirildi.

Rus ordusunun gece saatlerinde karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) kullanarak büyük bir hava saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Bu saldırılar, Kiev ve Kiev bölgesindeki askeri sanayi, yakıt ve enerji tesislerini ve Dnipropetrovsk, Poltava, Çerkasi, Çernigiv ve Kiev bölgelerindeki askeri havaalanı altyapısını hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada hava savunma sistemlerinin Moskova bölgesi başta olmak üzere Belgorod, Pskov, Novgorod, Bryansk, Kursk, Oryol, Tula, Tver, Yaroslavl, Voronej, Smolensk, Kaluga, Ryazan, Lipetsk, Rostov, Samara, Saratov, Volgograd, Leningrad ve Krasnodar bölgeleri ile Kırım Yarımadası ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait 519 uçak tipi İHA'yı imha ettiği belirtildi.