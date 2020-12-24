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Dünya

Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri öldü

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada bir Pakistan askeri öldü.

Muhammet Nazım Taşcı   | 24.12.2020
Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri öldü

İslamabad

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan birliklerinin Satwar bölgesinde ateşkes ihlalinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan ordusunun ateşkes ihlaline anında cevap verdiği ve Hint birliklerine çok sayıda kayıp verdirdiği öne sürüldü. Çatışmada bir Pakistan askerinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sınır bölgesindeki çatışmalar

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde sık sık çatışmalar yaşanıyor.

9 Aralık’ta Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir Kontrol Hattı’nda çıkan çatışmada 2 Hint ve 2 Pakistan askeri ölmüştü.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003'te varılan ateşkes anlaşmasının Keşmir'de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan 1947'de çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Sağlanan geçici ateşkes ile Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.​​​​​​​

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