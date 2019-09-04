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Dünya

'Keşmir dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürüldü'

İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Keşmir'in dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü bildirdi.

Muhammet Nazım Taşçı   | 04.09.2019
'Keşmir dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürüldü'

Ankara

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK), Hindistan’ın Cammu Keşmir eyaletinin "dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü" bildirdi.

Komisyondan yapılan açıklamada, Yeni Delhi yönetiminin 5 Ağustos'tan bu yana Cammu Keşmir'de uyguladığı güvenlik ablukası, sokağa çıkma yasağı ve iletişim karartmalarının uluslararası toplumdan gelen çok sayıda kınamaya rağmen sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Cammu Keşmir'in dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünün" altı çizilirken, aralarında yerel politikacı, aktivist ve gazetecilerin bulunduğu 5 binden fazla kişinin Hint güvenlik güçlerince yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Cammu Keşmir'deki duruma ilişkin ciddi kaygıların bulunduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki insan hakları ihlallerini araştırmak için Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde bir soruşturma komisyonunun kurulması istendi.

Açıklamada, Hindistan hükümetine, BM ve İİT'nin araştırma komisyonlarının Cammu Keşmir'deki insan hakları durumunu bağımsız ve nesnel tespit edebilmeleri için bölgeyi ziyaret etmelerine izin vermesi çağrısında bulunuldu.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in Başbakanı Raja Faruk Haydar Han da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından bölgenin "dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştüğü" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı. 
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. 


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