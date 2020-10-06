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Dünya

Kerkük'te polise düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın federal polis gücüne ait gözlem noktasına düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ali Makram Ghareeb   | 06.10.2020
Kerkük'te polise düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kerkük

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde federal polis gücüne ait bir gözlem noktasına terör örgütü DEAŞ unsurlarının düzenledikleri silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4'e yükseldiğini belirtti. 

Kemal, kentin güneyindeki Havice ilçesine bağlı El Neggar köyü yakınlarına DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 2 polisin kaldırıldığı hastanede öldüğünü söyledi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Said Harbiye, dün yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ militanlarının Kerkük'ün güneyinde federal polis gücüne ait bir gözlem noktasına düzenlediği saldırıda 2 polisin öldüğünü ve 5 polisin yaralandığını bildirmişti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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