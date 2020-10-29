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Dünya

Kerkük'te muhafaza edilen kutsal emanetler Mevlid Kandili dolayısıyla ziyarete açıldı

Irak'ın Kerkük kentindeki Mevlid Kandili etkinlikleri kapsamında Muhammediye Camisi'nde muhafaza edilen kutsal emanetler ziyarete açıldı.

Ali Makram Ghareeb   | 29.10.2020
Kerkük'te muhafaza edilen kutsal emanetler Mevlid Kandili dolayısıyla ziyarete açıldı

At Ta mim

Irak'ın Kerkük kentindeki Mevlid Kandili etkinlikleri kapsamında Muhammediye Camisi'nde yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından ziyaret kabulüne başlandı. 

Kutsal emanetlerin muhafazasını üstlenen Şeyh Ahmed Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Muhammediye Camisi'nde muhafaza edilen Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif ve peygamberin takkesi gibi önemli kutsal emanetlerin ilk kez ziyarete açıldığını söyledi.

Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine sahabe Kaib Bin Ziheyir'e bırakılan kutsal emanetlerin bir günlüğüne ziyaret edilebileceğini aktaran Hüseyni, bundan sonra da Mevlid Kandili ve ramazan aylarında aynı uygulamanın yapılacağını ifade etti.


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