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Dünya

Kerkük'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi.

Alı Makram Ghareeb   | 13.02.2020
Kerkük'te Amerikan askerlerinin de bulunduğu üsse füze saldırısı

Kerkük

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün batısında yer alan K1 Askeri Üssü'nün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını söyledi.

ABD askerlerinin de bulunduğu üste saldırı sonucu hasar meydana geldiğini belirten Harbiye, olayın ardından güvenlik güçlerinin üssün yakınlarında bir mezarlıkta 10'dan fazla füze atar ele geçirdiğini aktardı.

Harbiye, faillerin bulunması için güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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