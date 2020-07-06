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Dünya

Kerküklü Türkmen ve Araplar, Peşmerge'nin kente geri getirilmesini istemiyor

Irak'taki Türkmen ve Araplar, IKBY'ye bağlı Peşmerge'nin yeniden kentte görevlendirilmesi girişimine tepki göstererek, bu durumu "tehlikeli, yasal olmayan ve toplumsal barışa zarar veren bir adım" olarak nitelendirdi.

Haydar Karaalp   | 06.07.2020
Kerküklü Türkmen ve Araplar, Peşmerge'nin kente geri getirilmesini istemiyor

Bağdat

Irak'taki Türkmen ve Araplar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge'nin yeniden kentte görevlendirilmesi girişimine tepki göstererek, bu durumu "tehlikeli, yasal olmayan ve toplumsal barışa zarar veren bir adım" olarak nitelendirdi.

Irak Meclisi'ndeki Türkmen ve Araplardan oluşan Kerkük milletvekilleri, Peşmerge'nin yeniden Kerkük'te görevlendirilmesi girişimine karşı ortak bir yazılı açıklama yayımladı.

Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin, Kerküklü Türkmen ve Arap temsilcilerin görüşlerine başvurmadan IKBY ile anlaşarak, Peşmerge güçlerinin Kerkük Ortak Operasyonlar Merkezi'nde görevlendirilmesi için başlattığı girişimlerin reddedildiği belirtilen açıklamada, "Bu, tehlikeli ve yasal olmayan bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

"Peşmergenin geri dönüşü Kerkük'teki toplumsal barışa zarar verir"

"Kerkük'teki Türkmen ve Arap oluşumlarının, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan onlarca köyü yok eden Peşmerge ile ilgili kötü hatıraları var." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Peşmerge'nin Kerkük'e geri dönüşü, şehirde 2017'de sağlanan toplumsal barışa zarar verir. Eski Başbakan Haydar el-İbadi'nin Kerkük'teki güvenliği merkezi hükümete bağlı federal güçlere teslim etmesi ve halefi Adil Abdulmehdi'nin de bu durumu muhafaza ederek sağlanan başarının tehlikeye atılması Başbakan'ı tarihi ve anayasal olarak sorumluluk altında bırakır. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden dolayı toplu gösterilerin yasaklanmasını göz önünde bulunduran Kerkük halkı, bu kışkırtıcı girişime karşı her türlü anayasal yola başvuracaktır."

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, iki gün önce yaptığı açıklamada, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinde yeniden faaliyete geçirilecek 4 ortak operasyon merkezinde terörle mücadele için birlikte hareket edeceğini söylemişti.

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