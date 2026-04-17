Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Ağa: Bugün Kerkük’te bir Türkmen Valisi var Irak’ın Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen, Irak Türkmen Cephesi Başkan Ağa "Çok şükür bugün bu tablo zor da olsa başarabildik. Çünkü biz inandık, inananlarla yola çıktık ve sonunda başardık. Bugün artık Kerkük’te bir Türkmen Valisi var" dedi.

Irak’ın Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Ağa'nın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Çok şükür bugün bu tablo zor da olsa başarabildik. Çünkü biz inandık, inananlarla yola çıktık ve sonunda başardık. Bugün artık Kerkük’te bir Türkmen Valisi var.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

En önemli hedefimiz bugün eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde her yere hizmet gösterelim ki, 100 seneden sonra Türkmenler bu valiliği aldıktan sonra başarılı olsun.

Çünkü bizim başarımız, bizden sonra bunun devamı demektir.

Belki geçmiş dönemlerde adaletli bir şekilde hizmet yapılmadı. Ama biz Türkmen Valisi olarak bunun sözünü veriyoruz. Çünkü biz atalarımızdan bunu öğrendik. Biz her zaman mazlumun yanındayız, zalime karşıyız. İnşallah o adaleti sağlarız."