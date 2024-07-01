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Dünya

Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıklandı

Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıkladı.

Ekip  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıklandı

Erbil

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