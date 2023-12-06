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Dünya

Kenya'daki sellerde ölenlerin sayısı 160'a yükseldi

Kenya'da kasım ayı ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 160'a yükseldiği bildirildi.

Gökhan Kavak  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Kenya'daki sellerde ölenlerin sayısı 160'a yükseldi

İstanbul

Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, basına yaptığı açıklamada, afet nedeniyle 529 bin Kenyalının evlerini terk ettiğini, 105 bin evin de hasar gördüğünü belirtti.

Mwaura, ülkenin 19 bölgesinde etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sellerde şimdiye kadar 160 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.

Kenya'da, hükümet 15 milyon dolarlık bütçe ayırmış ve "acil durum" ilan etmişti.

Etiyopya, Somali ve Tanzanya da de sel mağduru

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, Somali ve Tanzanya da de sel mağduru ülkeler arasında.

Kasım ortasından itibaren etkili olan seller nedeniyle Etiyopya'da 57, Tanzanya'da 68 kişi hayatını kaybetmişti.

Kenya ile Etiyopya'nın doğusunda yer alan Somali'deki sellerde de 110 kişi yaşamını yitirmişti.

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