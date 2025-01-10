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Dünya

Kenya'da uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da düşerek alev alan uçakta bulunan üç kişi hayatını kaybetti.

Jamrel Jamrez  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Kenya'da uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Jamrel Jamrez/AA

Nairobi
Kenya'nın sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Malindi-Mombasa Karayolu'nda, bir uçak düşerek alev aldı. Kazada uçakta bulunan üç kişi hayatını kaybetti.
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