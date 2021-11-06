Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış törenine katılıyor TBMM Başkanı Şentop, İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Programı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

Kendisine 'Hurriyye' ismini veren bir örgüt iki İsrail subayını kaçırdığını iddia etti

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayınlanan bir programın iddiasına göre, kendisine "Hurriyye" ismini veren bir örgüt iki İsrailli subayı kaçırdığını ileri sürdü.

Ali Semerci   | 06.11.2021
Kendisine 'Hurriyye' ismini veren bir örgüt iki İsrail subayını kaçırdığını iddia etti

Gazze

Al Jazeera'nın "Gizli olan daha büyük" isimli programına göre, Filistinli çevrelerce bilinmeyen "Hurriyye" isimli örgüt, iki subayı İsrail dışında gizli güvenlik görevleri yürütürken kaçırdığını iddia etti.

Program sırasında yayınlanan ve örgütün İsrailli 2 asker olduğunu belirttiği videoda, iki adamdan birinin kendini David Ben Rousey, ikinci arkadaşını ise David Perry olarak tanıttığı ve İsrailli olduklarını söylediği görülüyor.

Perry'nin Elad yerleşim birimi derneğinde gizli bir görev adamı olduğunu, Ben Rousey'in ise bir petrokimya uzmanı olduğunu ve iki ayrı operasyonda kaçırıldıklarını ifade eden örgüt, bu kişileri nerede kaçırdıklarıyla ilgili bilgi vermedi.

Kendisini Ben Rousey olarak tanıtan kişi, İngilizce konuştuğu videoda, "Yardım istiyoruz, görüyorsunuz, korkunç bir durumdayız, arkadaşım Perry'nin sağlığı kötü." dedi.

Kendisinin sağlığının kötü olduğunu dile getiren Perry, pasaport ve kimlik kartının fotoğrafının yayınlandığı başka bir videoda da kendisinin Kudüs'teki Ma'ale Adumim Yahudi yerleşim biriminden olduğunu söyledi.

Örgüt, kaçırdıkları bu iki kişinin kaderinin İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Televizyonda yayınlanan programda söz konusu kişilerin ne zaman ve nerede kaçırıldıkları ve nerede tutulduklarına dair bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'günlük en yüksek' ölü sayısı kaydedildi
Rusya’da Kovid-19 vakaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
ABD'de ilk kez sırtlanlarda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 hastalarına 'görme kaybı' uyarısı
Avusturya'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar restoran, kuaför ve otellere giremeyecek

Benzer haberler

Kendisine 'Hurriyye' ismini veren bir örgüt iki İsrail subayını kaçırdığını iddia etti

Kendisine 'Hurriyye' ismini veren bir örgüt iki İsrail subayını kaçırdığını iddia etti