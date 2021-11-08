Dolar
9.69
Euro
11.21
Altın
1,814.82
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,598.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, konuşuyor İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19 aşısı olmayanlar AVM'lere alınmayacak

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da bugünden itibaren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmayanların hafta içi de alışveriş ve eğlence merkezlerine girişleri yasaklandı.

Meiramgul Kussainova   | 08.11.2021
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19 aşısı olmayanlar AVM'lere alınmayacak

Nur Sultan


Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu kararın başkentteki epidemiyolojik durumu kontrol altında tutmak ve virüsün daha hızlı yayılmasını önlemek amacıyla alındığı bildirildi.

Açıklamada, bunun yanı sıra ev karantinasını ihlal edenlerin en fazla alışveriş ve eğlence merkezlerinde tespit edildiğini belirtilerek "Bu nedenle 8 Kasım’dan itibaren hafta içi de Nur Sultan’daki alışveriş ve eğlence merkezleri sadece 'yeşil' kategorideki (Kovid-19’a karşı tam aşı olanlar) vatandaşlara açık olacak." ifadesine yer verildi.

Ülke genelinde daha önce Kovid-19'a karşı aşı olmayanların hafta sonları alışveriş ve eğlence merkezlerine girişleri yasaklanmıştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre, 19 milyon nüfusa sahip ülkede virüse karşı tam aşı olanların sayısı 7 milyon 674 bini geçti.

Ülkede son 24 saatte 1031 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 950 bine yaklaştı. Ölenlerin sayısı 9 artarak 12 bin 259’a ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna için telefonu kulaktan düşürmüyor
Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna için telefonu kulaktan düşürmüyor

Sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna için telefonu kulaktan düşürmüyor

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19 aşısı olmayanlar AVM'lere alınmayacak

Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı

Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi