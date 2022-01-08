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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Dünya

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da hayat OHAL şartları altında devam ediyor

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'ın tüm giriş ve çıkışlarına polis kontrol noktaları kuruldu.

Meryem Kasım   | 08.01.2022
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da hayat OHAL şartları altında devam ediyor Fotoğraf: Turar Kazangapov / AA

Nur Sultan

Başkentte, ülke genelinde ilan edilen "yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

Şehirde başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda olmak üzere tüm resmi devlet binaları ile sosyal tesisler özel harekat askerleri tarafından gece gündüz korunuyor.

Başkentin tüm giriş ve çıkış yollarına polis kontrol noktaları kuruldu.

Büyük alışveriş ve eğlence merkezleri, kafe ve restoranların çoğunlukta kapalı olduğu şehirde sadece marketlerden alışveriş yapılabiliyor. Başkentte toplu taşıma araçları ise hizmet vermeye devam ediyor.

İkinci kademe bankalar ile döviz bürolarının çalışmalarının askıya alınması ve internet kesintisi nedeniyle ödemelerde nakit paraya ihtiyaç duyan şehir sakinleri ATM’ler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Saat 23.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nur Sultan, polis tarafından sıkı şekilde kontrol ediliyor.

19 Ocak'a kadar OHAL ilan edilen şehirde herhangi bir çatışmanın olmadığı, genel olarak durumun istikrarlı olduğu gözlemleniyor.

4 bin 266 kişi gözaltına alındı

Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede devam eden operasyonlarda gözaltına alınanlarla ilgili veriler güncellendi.

Açıklamada, 4 bin 266 kişinin gözaltına alındığı, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtildi.

Almatı eyaletine bağlı bir köyde 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Jambıl eyaletinde silah deposunun bulunduğu ve Almatı’daki bir otomobil servisi binasındaki silah ve mühimmatların yanı sıra bisiklet, televizyon ve cep telefonları gibi çalıntı ürünlere el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan'ı terk ettiği yönündeki iddialar yalanlandı

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ülkesini terk ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Nazarbayev'in sözcüsü Aydos Ukibay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nazarbayev'in başkent Nur Sultan'da bulunduğunu, bir dizi istişare toplantıları gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile doğrudan temas halinde olduğunu bildirdi.

Nazarbayev'in dost ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını belirten Ukibay, Kurucu Cumhurbaşkanı'nın mevcut zorlukların üstesinden gelmek ve ülkenin bütünlüğünü sağlamak için halka Cumhurbaşkanı Tokayev'in etrafında birleşme çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Kazakistan'daki protestolar nedeniyle Nazarbayev'in ülkesini terk ettiği iddia edilmişti.

Kazakistan’daki durum

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor.

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