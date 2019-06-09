Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylar sayılıyor
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlandı, sayıma geçildi. Seçime, yüzde 77 katılım oldu.
Astana
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlanarak sayıma geçildi.
Ülkede sabah saat 07.00'da başlayan erken seçimde. oy verme işlemi akşam saat 20.00'da sona erdi ve sayıma geçildi. Cumhurbaşkanlığı seçim planına göre, sayımın, seçim sürecinin tamamlamasından sonra en geç 12 saat içinde yapılması gerekiyor.
11 milyon 947 bin kayıtlı seçmenin olduğu Kazakistan'da halk 9 bin 967 seçim merkezinde oy kullandı. Yurt dışındaki Kazakistan vatandaşları ise 51 ülkedeki Kazakistan'ın büyükelçilik ve konsolosluklarında kurulan 64 sandıkta oylarını verdi.
Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, saat 20.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 77 olduğu belirtildi.
Sandık çıkış anketlerinin gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi 'Ak Yol' adayı Daniya Yespayeva, 'Millet Kaderi' (Ulıt Tagdırı) adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi 'Köy' (Auıl) Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov ve 'Büyük Bozkır Kartalları' (Ulı Dala Kırandarı) Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel yarıştı.
Seçim sürecini, binin üzerinde yabancı gözlemci izledi.
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi gözlemci misyonu üyesi, Kırgızistan Meclis milletvekili Rıskeldi Mombekov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10'dan fazla seçim merkezini ziyaret ettiklerini belirterek, seçimlerin sakin ve huzurlu bir ortamda, uluslararası standartlara uygun yapıldığını söyledi.
500 kişi gözaltına alındı
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimleri protestolarında yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kazakistan İçişleri Bakan Yardımcısı Marat Kojayev, Merkez Seçim Komisyonu binasında konuyla ilgili verdiği brifingde, Nur Sultan ve Almatı kentlerinde ülkede aşırıcı örgüt ilan edilen ve mahkeme tarafından yasaklanan Kazakistan'ın Demokratik Seçimi (DVK) hareketi çağrısı üzerine yüzlerce kişinin meydanlarda toplandığını belirterek, DVK'nin amacının cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini boykot etmek olduğunu dile getirdi.
Yıkıcı çağrılara rağmen seçimlerin planlı bir rejimde gerçekleştiğine işaret eden Kojayev, toplumsal düzenin korunmasıyla ilgili önlemleri aldıklarını söyledi.
Kojayev, Nur Sultan ile Almatı kentinde yapılan yasa dışı gösterilerde toplam 500'e yakın göstericinin gözaltına alındığını aktardı.
DVK hareketi lideri ve şu an Fransa'da yaşayan BTA Bank'ın eski yönetim kurulu başkanı Muhtar Ablyazov, sosyal medyadan Kazakistan’daki DVK destekçilerini sokağa çıkarmaya, seçimleri boykot etmeye çağırmıştı.
"Kazakistan'daki seçime yüksek katılım olması memnuniyet verici"
Türkiye, Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin yüksek katılım oranıyla gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kazakistan'da 9 Haziran tarihinde düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Kazakistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun dost ve kardeş Kazakistan için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Stratejik ortağımız Kazakistan ile ilişkilerimizin bölgesel güvenlik istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.