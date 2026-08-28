Kazakistan'da tek meclisli Kurultay'ın ilk oturumu düzenlendi

Başkent Astana'da düzenlenen Kurultay'ın ilk oturumuna Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de katıldı.

Kurultay'da, yeni seçilen milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Kurultay'ın faaliyete geçmesini ülkenin siyasi sisteminin yenilenmesi açısından "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Halkın referandumla kabul ettiği yeni anayasa doğrultusunda tek meclisli yasama organının görevine başladığını belirten Tokayev, "Bugünden itibaren devletin siyasi sisteminin yenilenmesi süreci başlıyor." ifadesini kullandı.

Kurultay'ın yetkileri genişletildi

Tokayev, yeni yasama organının yalnızca kanun yapan bir kurum olmayacağını, aynı zamanda devletin yürütme ve yargı organlarının şekillenmesinde daha etkin rol oynayacağını vurguladı.

Yeni sistem kapsamında Anayasa Mahkemesi, Merkez Seçim Komisyonu ve Yüksek Denetim Odası üyelerinin Kurultay ile mutabakat sağlanarak atanacağını aktaran Tokayev, milletvekillerinin cumhurbaşkanının önerisi üzerine Yüksek Mahkeme hakimlerini atama ve görevden alma yetkisine sahip olacağını ifade etti.

Kurultay'ın ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme hakimleri ile milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verebileceğini söyleyen Tokayev, yasama organının hükümete güvensizlik oyu verme ve bazı hükümet üyelerinin görevden alınması için cumhurbaşkanına öneride bulunma hakkına da sahip olacağını bildirdi.

Tokayev, "Kurultay'a yürütme ve yargı organlarının oluşumunda ve ülkenin kaderi açısından stratejik önem taşıyan konularda geniş yetkiler verildi." dedi.

Kurultay seçimlerine katılımın yüzde 74'ün üzerinde olduğunu belirten Tokayev, seçimlerin toplumun siyasi reformlara desteğini gösterdiğini dile getirdi.

Seçimlerin ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Tokayev, uluslararası toplumun da seçimlere "benzeri görülmemiş" ilgi gösterdiğini, yaklaşık 800 uluslararası gözlemcinin Kazakistan'a geldiğini söyledi.

Tokayev, yeni yasama döneminde "boş vaatler, yalan söylemler ve popülist sloganların" yerine profesyonelliğin öne çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Dijitalleşme, yapay zeka ve yabancı yatırım gündemde

Tokayev, Kurultay'ın ilk döneminde ülkenin yeni anayasal sistemine uygun kapsamlı bir mevzuat güncellemesi yapması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekanın ortaöğretim sistemine entegrasyonu, dijital varlık sektörünün geliştirilmesi ve "Digital Qazaqstan" stratejisi kapsamında yeni yasal düzenlemelerin hazırlanacağını belirten Tokayev, hükümetin söz konusu düzenlemeleri Kurultay'a sunacağını bildirdi.

Kazakistan'ın yüksek nitelikli uzmanları, ileri teknolojileri ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye yönelik politikaları sürdüreceğini aktaran Tokayev, bu kapsamda getirilecek "Altın Vize" uygulamasının sürece ivme kazandırmasını beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, göç politikasının geliştirilmesi için yeni bir yasa tasarısının hazırlanacağını açıkladı.

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Tokayev, uluslararası sistemin ciddi bir dönüşümden geçtiğini dile getirdi.

Devletler arasındaki karşılıklı güvenin zayıfladığını ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) ile kurumlarının faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten Tokayev, BM Güvenlik Konseyinin küresel ve bölgesel barış, istikrar ve güvenliği sağlama misyonunu yerine getirmekte zorlandığını ifade etti.

Tokayev, bu ortamda bölgesel uluslararası kuruluşların ve "orta büyüklükteki devletler" olarak nitelendirilen ülkelerin uluslararası alandaki rolünün arttığını, Kazakistan'ın da bu kategoride yer aldığını söyledi.

Tarih ve milli kimlik vurgusu

Tokayev, konuşmasında Kazakistan'ın tarihine ve milli kimlik konusuna da geniş yer verdi.

Ulusal tarihin yalnızca trajediler ve kayıplar üzerinden ele alınmaması gerektiğini söyleyen Tokayev, geçmişin çarpıtılmasının da doğru olmadığını belirtti.

"Milletimizin çektiği acılar, milli kimliğimizin temeli olamaz." diyen Tokayev, Kazakistan tarihinin yenilgilerin yanı sıra zaferler ve başarılarla da şekillendiğini ifade etti.

Tokayev, genç neslin tarihe "geçmişin kırgınlıklarıyla değil, milletin yüksek çıkarlarını anlayarak" yaklaşması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni hükümet ve cumhurbaşkanı yardımcıları için süreç başlıyor

Kurultay'ın yapısının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Başbakan adaylarını milletvekillerinin değerlendirmesine sunacağını belirten Tokayev, yeni hükümet üyelerinin de istişarelerin ardından atanacağını aktardı.

Kurultay Başkanlığına Aybek Dadebay aday gösterildi

Tokayev, Kazakistan'ın siyasi sistemindeki dönüşümün Kurultay ile sınırlı kalmayacağını, eylül ayının ikinci yarısında "Kazakistan Halk Konseyi"nin oluşturulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, bu yapının ülkenin etnik, bölgesel, sosyal ve siyasi çeşitliliğini temsil edecek üst düzey bir danışma organı olacağını ve yasama girişiminde bulunma hakkına sahip olacağını kaydetti.

Tokayev, Kurultay Başkanlığı için seçimde en çok oy alan Adilet Partisi Başkanı Aybek Dadebay'ı aday gösterdi.