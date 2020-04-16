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Dünya

Kazakistan'da savaş uçağı düştü

Kazakistan'da MiG-31 savaş uçağı düştü.

Aliia Raimbekova   | 16.04.2020
Kazakistan'da savaş uçağı düştü

Nur Sultan

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait MiG-31 tipi savaş uçağının planlı uçuş sırasında Karaganda Havalimanı yakınlarına düştüğü belirtildi.

Kalkıştan hemen sonra uçağın motorunda yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, uçağı boş alana doğru süren pilotların fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu aktarıldı.

Açıklamada, kazayı soruşturmak amacıyla komisyon oluşturulduğu kaydedildi.

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