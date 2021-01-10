Euro
8.99
Dolar
7.36
BIST 100
1,540.61
Altın
1,849.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te, 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Akyurt'ta da hissedildi
logo
Dünya

Kazakistan'da sandık çıkış anketine göre iktidar partisi Nur Otan önde

Parlamento milletvekilleri seçiminin yapıldığı Kazakistan'da, sandık çıkış anketlerinde iktidardaki Nur Otan Partisi ilk sırada yer aldı.

Meiramgul Kussainova   | 10.01.2021
Kazakistan'da sandık çıkış anketine göre iktidar partisi Nur Otan önde

Nur Sultan

Kazakistan'da seçime ilişkin sandık başı anketlerinin sonuçları açıklandı.

Demokrasi Enstitüsünce 263'ü şehirde ve 237'si köyde olmak üzere toplamda 500 sandıkta yapılan ankete göre, iktidardaki Nur Otan Partisi yüzde 72,1 ile ilk sırada yer alırken, Ak Yol Demokratik Partisi yüzde 10,27 ile ikinci ve Kazakistan Halk Partisi yüzde 9,54 ile üçüncü oldu.

Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi yüzde 4,93 ile Adal (Dürüst) Partisi yüzde 3,25 ile son sıralarda yer aldı.

Söz konusu ankete 20 bin seçmen katıldı.

Ülkedeki Kamuoyu Fikri Araştırma Enstitüsünce yapılan diğer bir sandık çıkış anketine göre, Nur Otan Partisi yüzde 71,97 ile birinci olurken, Ak Yol Demokratik Partisi yüzde 10,18 ile ikinci ve Kazakistan Halk Partisi yüzde 9,03 ile üçüncü oldu.

Bu ankette de Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi yüzde 5,75, Adal (Dürüst) Partisi ise yüzde 3,07 ile gerilerde kaldı.

Nursultan Nazarbayev, Nur Otan Partisi seçim karargahını ziyaret etti

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, sandık çıkış anketi sonuçlarından sonra başkentteki Nur Otan Partisi seçim karargahını ziyaret etti.

Nazarbayev, 19 Mart 2019'da Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesine rağmen iktidardaki Nur Otan Partisi Genel Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, parlamento milletvekilleri seçiminde, yerel saatle 22.00 itibarıyla katılım oranının yüzde 63,3 olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 381 bini geçti
İranlı milletvekilleri, Batı'da üretilen Kovid-19 aşılarının ülkede resmen yasaklanmasını istedi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnunuz

Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnunuz

Kazakistan'da sandık çıkış anketine göre iktidar partisi Nur Otan önde

Kazakistan'da parlamento seçimine katılım oranı yüzde 63,3 oldu

Kazakistan'daki parlamento seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

Kazakistan'daki parlamento seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bu seçim, ülkede demokrasinin gelişmesindeki temel adımlardan biri olacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bu seçim, ülkede demokrasinin gelişmesindeki temel adımlardan biri olacak
Kazakistan’da daha fazla demokratikleşme kararlarından sonra 'ilk parlamento seçimi' yapılacak

Kazakistan’da daha fazla demokratikleşme kararlarından sonra 'ilk parlamento seçimi' yapılacak