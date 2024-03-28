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Dünya

Kazakistan'da kar suyunun taşması sonucu 2 binden fazla kişi tahliye edildi

Kazakistan’da eriyen kar suyunun köylere taşması sonucu 2 binden fazla kişi tahliye edilirken, bazı eyaletlerde "bölgesel ölçekte" olağanüstü hal ilan edildi.

Meiramgul Kussainova  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Kazakistan'da kar suyunun taşması sonucu 2 binden fazla kişi tahliye edildi

Astana

Kazakistan, yoğun yağışlı geçen kış sonrası gelen bahar havasıyla aniden eriyen kar suyuyla mücadele ediyor.

Sosyal medyadaki görüntülerde, kar suyunun taşması sonucu bazı köylerin tamamen su altında kaldığı görülüyor.

Ülkenin güney, batı ile doğu kesimlerinde karayollarının ve köprülerin de su altında kalması nedeniyle bazı kırsal bölgelere ulaşım zorlaştı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkistan, Aktöbe, Kostanay ve Batı Kazakistan eyaletlerinde sular altında kalan köylerden 613’ü çocuk, 2 bin 54 kişinin tahliye edildiği, bu kişilerin 321’inin helikopterlerle kurtarıldığı bildirildi.

Ülkede 1,7 milyon metreküpten fazla erimiş kar suyu pompalandı.

Su baskınından en çok etkilenen Batı Kazakistan, Abay, Aktöbe ve Kostanay eyaletlerindeki bazı yerleşim birimlerinde bölgesel ölçekte olağanüstü hal ilan edildi.

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