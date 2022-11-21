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Dünya

Kazakistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimini Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı

Meiramgul Kussainova   | 21.11.2022
Kazakistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimini Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı

Kazakistan
Kazakistan'da seçim komisyonunun ilk sonuçlarına göre erken cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 81,31'ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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