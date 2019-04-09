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Dünya

Kazakistan erken seçime gidiyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, cumhurbaşkanlığı için 9 Haziran'da erken seçim yapılacağını açıkladı.

Aliia Raimbekova   | 09.04.2019
Kazakistan erken seçime gidiyor

Astana
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, cumhurbaşkanlığı için 9 Haziran'da erken seçim yapılacağını açıkladı.

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