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Dünya

Kazakistan’da yolcu uçağı düştü: 9 ölü, 9 yaralı

Kazakistan'ın Almatı kentinden kalkış sırasında yolcu uçağının düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Alııa Raımbekova   | 27.12.2019
Kazakistan’da yolcu uçağı düştü: 9 ölü, 9 yaralı

Nur Sultan

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 9 ölü, 9 yaralı

Kazakistan'ın Almatı kentinden kalkış sırasında yolcu uçağının düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. ( Kazakistan Acil Durumlar Komitesi - Anadolu Ajansı )


Kazakistan'ın Almatı kentinden kalkış sırasında yolcu uçağının düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildi.

Uçağın kalkış sırasında konutların üzerine düştüğü ifade edilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı." bilgisi verildi.

Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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