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Dünya

Kazakistan’da erken cumhurbaşkanı seçiminin takvimi açıklandı

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, 20 Kasım’da ülkede yapılacak erken cumhurbaşkanı seçimi için hazırlanan takvimi açıkladı.

Meiramgul Kussainova   | 22.09.2022
Kazakistan’da erken cumhurbaşkanı seçiminin takvimi açıklandı

Astana

Başkent Astana’daki Kazakistan Merkez Seçim Komisyonunun ana binasında gerçekleştirilen oturumda, 20 Kasım’da ülkede yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminin takvimi kararlaştırıldı.

Buna göre, cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 23 Eylül’de başlayacak ve 11 Ekim'de yerel saatle 18.00’da sona erecek.

23 Eylül-21 Ekim'de adayların Anayasa’ya ve Kazakistan’ın seçim kanunundaki maddelere uygunluğunun yanı sıra imzaların toplanması ve doğrulanması teyit edilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi 21 Ekim’de başlayacak ve 28 gün sürecek, 19 Kasım’da propaganda yapılmayacak, 20 Kasım’da da Kazakistan genelinde oy verme işlemi yerel saatle 07.00’da başlayıp 20.00’da sona erecek.

21-22 Kasım’da seçimin ön sonuçları açıklanacak, 27 Kasım’a kadar seçimin nihai sonuçları yayımlanacak ve seçilen adayın cumhurbaşkanı kaydı yapılacak.

Hangi şartlarda cumhurbaşkanı adayı olunabilecek?

Ülke anayasasına göre, doğduğundan beri Kazakistan vatandaşlığına sahip, yüksek eğitimi olan ve son 15 yıldır ülkede yaşayan 40 yaş üstündeki herkes cumhurbaşkanlığına aday olabilecek.

Bunun yanı sıra adaylar, devlet dili statüsündeki Kazakçayı iyi derecede bilmesi ve kamu hizmetinde veya seçilmiş pozisyonlarda en az 5 yıllık deneyime sahip olması lazım.

Kazakistan’da 1 Temmuz'daki verilere göre, 11 milyon 827 bin 277 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, cumhurbaşkanı adaylarının her birinin 118 bin 273 kişiden destek imzası toplaması gerekecek.

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