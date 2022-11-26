Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,204.90
BTC/USDT
16,519.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kazakistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tokayev, mazbatasını aldı

Kazakistan’da 20 Kasım’da gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Kasım Cömert Tokayev, mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek görevine resmen başladı.

Meiramgul Kussainova   | 26.11.2022
Kazakistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tokayev, mazbatasını aldı

Astana

Başkent Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda kalabalık katılımla düzenlenen yemin törenini Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de izledi.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov'dan mazbatasını teslim alan Tokayev, daha sonra bayrağı öptü ve ülke Anayasası'nın üzerine elini koyarak ant içti.

Böylece resmen cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Tokayev, bu yıl Kazakistan’ın yeni kalkınma dönemine adım attığını belirterek, “Biz tamamen değişime yol açan kapsamlı reformlar gerçekleştirdik. Anayasa reformu hayata geçirildi. Devletimizin başlıca alanları yenilendi.” dedi.

Bu sayede halkın geleceğe yönelik güveninin pekiştiğine işaret eden Tokayev, “Biz bu reformları sonuna kadar uygulamaya devam etmeliyiz. Yenilenen Anayasamız gereği bundan sonra Cumhurbaşkanı, 7 yıllık tek dönemi için seçilecek. Böylece siyasetçilerin yeni nesli yönetime gelmeye başlayacak. Ben bunun doğru bir karar olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Tokayev, gelecek dönemde iktidarın tüm dallarının köklü yenilenmesinin söz konusu olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Bu seçimde yurttaşlarım ikna edici bir şekilde beni desteklediler. Halkın güveni hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak en yüksek değerdir. Bunu önümüzdeki 7 yıl içinde şimdiki ve gelecek nesillere olan görevi yerine getirmek için bulunmaz bir fırsat olarak görüyorum. Halkın güvenini haklı çıkarmak ve Kazakistan’ı gelişen ve müreffeh bir devlet haline getirmek için her türlü çabayı göstereceğim.”

Kazakistan’ın ikinci cumhurbaşkanı olarak 2019’da göreve gelen Tokayev, 20 Kasım’daki erken cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 81,3’ünü alarak ikinci kez cumhurbaşkanlığı görevine seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 33 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konya Türkiye Yüzyılı'na hazır' paylaşımı
Bakan Kirişci: Can dostlarımıza şiddeti kabul etmemiz asla mümkün değildir
Düzce'de ihtiyacı bulunan okullarda güçlendirme çalışmalarına devam edilecek
Yozgat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

Kazakistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tokayev, mazbatasını aldı

Kazakistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tokayev, mazbatasını aldı

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan Orta Koridoru geliştirmek için yol haritası imzaladı

Kazakistan’da Türkiye Mezunları Derneği açıldı

Astana garantörleri, Fırat’ın doğusundaki ayrılıkçı gündemlere karşı çalışmayı sürdürecek

Astana garantörleri, Fırat’ın doğusundaki ayrılıkçı gündemlere karşı çalışmayı sürdürecek
Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmelerinde ilk gün sona erdi

Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmelerinde ilk gün sona erdi
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tokayev'in kazandığı kesinleşti

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tokayev'in kazandığı kesinleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet