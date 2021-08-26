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Dünya

Kazakistan’da askeri mühimmat deposunda patlama: 60 yaralı

Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11'i askeri görevli 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 26.08.2021
Kazakistan’da askeri mühimmat deposunda patlama: 60 yaralı

Nur Sultan

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin depolarından birine yakın mesafede yangın çıktı. Yangın, daha sonra depoların birinde belirsiz nesnelerin patlamasına neden oldu. Bölgede yangını söndürme faaliyetleri sürüyor." ifadesine yer verildi.

Jambıl eyalet valiliğindan yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği askeri birliğin çevresindeki 3 köyden yaklaşık 700 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği duyuruldu. Açıklamada, patlama sonucu 11'i askeri görevli olmak üzere 60 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Savunma Bakanlığı da askeri birlikte çıkan yangın sonucu mühimmat deposunda toplam 6 patlama meydana geldiğini açıkladı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Şpekbayev, bölgede yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve patlamanın meydana geldiği depoda ağırlıklı olarak uzun uçuş menzili olmayan mühimmatın olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bölgede kara ve demir yolları geçici olarak ulaşıma kapatıldı. ​​​​​​​

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