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Dünya

Kazakistan’da 20 Kasım’da erken cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 20 Kasım'da düzenlenmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Meiramgul Kussainova   | 21.09.2022
Kazakistan’da 20 Kasım’da erken cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, söz konusu kararnameyi imzaladıktan sonra yazılı açıklama yaptı.

Haziranda gerçekleştirilen anayasa referandumu çerçevesinde siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yürütülen reformlara değinen Tokayev, “Halkımız, siyasi sistemi değiştirmeye yönelik planlarımızın önemini iyi anlıyor.” ifadesini kullandı.

Tokayev, anayasa gereği erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 20 Kasım 2022’de yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını belirterek “Bu seçim, ülkenin bütün siyasi sistemini kökten değiştirecek sürecin başlangıcı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu seçimle ülkede ekonomi ve halkın refahı alanında uzun vadeli görevlerin yerine getirilmesine imkan sağlanacağını vurgulayan Tokayev, “Kısa zaman içinde seçim öncesi hedeflerimi açıklayacağım. Mevcut Cumhurbaşkanı olarak seçim sürecinin adil, şeffaf ve yasalara sıkı sıkıya bağlı kalınarak yerli ve yabancı gözlemcilerin geniş katılımıyla gerçekleştirileceğinin garantisini veriyorum.” ifadesine yer verdi.

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