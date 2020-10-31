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Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.
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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Aliia Raimbekova   | 31.10.2020
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, depremde insanların hayatını kaybettiği ve yaralandığıyla ilgili haberleri derin üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Kazakistan halkı ve şahsım adına bu felakette yakınlarını kaybedenlere ve size başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıların bir an önce yakınlarına kavuşmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan hükümeti ve halkının kardeş Türk halkına yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.


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