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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı mesajı gönderdi.

Meiramgul Kussainova   | 05.03.2021
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mesajı

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği başsağlığı mesajında, Türkiye’nin doğusunda meydana gelen "Cougar" askeri helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğuyla ilgili haberleri derin üzüntüyle karşıladığını belirterek "Bu zor anınızda acılarınızı paylaşarak Kazakistan halkı ve kendi adıma size ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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