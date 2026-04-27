Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bir araya geldi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'da resmi temaslarda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Herzog için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Tokayev ve Herzog, tören sonrası baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede, Herzog'un babası Chaim Herzog'un iki ülke arasındaki ilişkilerin başlıca mimarlarından biri olduğunu söyledi.

Tokayev, Kazakistan ile İsrail'in 1992'den bu yana son derece yakın ve dostane ilişkiler sürdürdüğünü belirterek, "Özellikle ekonomi ve siyaset alanlarında önemli sonuçlar elde ettik." dedi.

Fotoğraf : Haim Zach - GPO - Handout/AA

Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılma kararı aldığını hatırlatan Tokayev, "Bu adım, Orta Doğu ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşturulmasına katkı sağlama niyetimizin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Tokayev, bugün ise ikili ekonomik ilişkilerle ilgili birçok konuyu ele alacaklarına işaret ederek, "İşbirliğimizin potansiyelinin çok büyük olduğuna inanıyorum ve bunun tam anlamıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

İsrail Cumhurbaşkanı da babası Chaim Herzog'un 1993'te Kazakistan'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, onun yolunu sürdürerek Akorda'da bulunmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Herzog, "Kazakistan'ı ziyaret etmek benim uzun zamandır kurduğum samimi bir hayaldi. Ülkenizin doğal güzellikleri ve Kazak halkının zengin kültürü hakkında çok şey duydum. Benimle birlikte, özellikle yüksek teknoloji alanında işbirliğimizi geliştirebilecek sektör uzmanlarından oluşan geniş bir heyet geldi. Dünya yeni bir tarihsel döneme girerken, işbirliğimizin potansiyeli gerçekten çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ayrıca Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılma ve Barış Konseyi çalışmalarına iştirak etme kararını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.