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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Erdoğan’a, Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle dayanışma mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dayanışma mesajı gönderdi.

Meiramgul Kussainova   | 31.07.2021
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Erdoğan’a, Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle dayanışma mesajı

Kazakhstan

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, mesajında, Türkiye’de daha önce benzeri görülmemiş ve ülke ekonomisi, turizmi ve vatandaşların refahını kötü etkileyen orman yangınlarından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kazakistan’ın kardeş Türk halkına insani yardım göstermeye hazır olduğunu kaydeden Tokayev, Erdoğan’a afetle mücadelede başarılar diledi.

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