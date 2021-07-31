Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Erdoğan’a, Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle dayanışma mesajı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dayanışma mesajı gönderdi.
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, mesajında, Türkiye’de daha önce benzeri görülmemiş ve ülke ekonomisi, turizmi ve vatandaşların refahını kötü etkileyen orman yangınlarından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.
Kazakistan’ın kardeş Türk halkına insani yardım göstermeye hazır olduğunu kaydeden Tokayev, Erdoğan’a afetle mücadelede başarılar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.