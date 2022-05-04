Dolar
14.73
Euro
15.63
Altın
1,884.25
ETH/USDT
2,949.70
BTC/USDT
39,791.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kazakistan Anayasası'nda Nazarbayev’in "kurucu cumhurbaşkanı" statüsü yer almayacak

Kazakistan’da Anayasa’da yapılacak değişiklikler kapsamında Nursultan Nazarbayev’in "kurucu cumhurbaşkanı" statüsünün belirtilmesine gerek olmadığı bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 04.05.2022
Kazakistan Anayasası'nda Nazarbayev’in "kurucu cumhurbaşkanı" statüsü yer almayacak

Kazakistan

Kazakistan Devlet Sekreteri Yerlan Karin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Anayasa Konseyinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Anayasa’da değişiklikler ile ilavelerin yapılmasına ilişkin başvurusunu olumlu değerlendirdiğini belirtti.

Karin, söz konusu anayasal reformun iktidardaki yönetimler arasındaki ilişkilerin dengesini en iyi noktaya taşımak, halkın ülke yönetimine katılımını genişletmek ve vatandaşların anayasal haklarının korunmasını güçlendirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.

Bunun yanı sıra bazı anayasa çalışma grubu üyelerinin önerilerinin dikkate alınarak ülkenin Birinci Cumhurbaşkanı'nın statüsüne ilişkin Anayasa Konseyine ek bir başvuru daha yapıldığını aktaran Karin, "Onlara göre, genel olarak Birinci Cumhurbaşkanı’nın tarihi rolü iyi bilinmektedir ve Anayasa’da ayrıca belirtilmesi gerekmiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede daha önce Anayasa'da yapılacak değişiklikler kapsamında Birinci Cumhurbaşkanı'na ilişkin kanunun yürürlükten kalkacağı bildirilmiş, daha sonra yerine Anayasa'da Nazarbayev'in "kurucu cumhurbaşkanı" statüsünün belirtilmesi ​​​​​​​önerilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çekya’da sağlık kurumlarında 11 Mayıs’tan itibaren maske zorunluluğu sona erecek
Türkiye'de 1132 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Güney Afrika'da Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi
Türkiye'de 1193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1344 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kazakistan Anayasası'nda Nazarbayev’in "kurucu cumhurbaşkanı" statüsü yer almayacak

Kazakistan Anayasası'nda Nazarbayev’in "kurucu cumhurbaşkanı" statüsü yer almayacak

Macaristan: Rusya’dan gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlara katılmıyoruz

Kazakların bozkır yaşamındaki doğa ile ilişkisi halk oyunlarında sergileniyor

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini değerlendirdi

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini değerlendirdi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, iktidar partisi Amanat'ın genel başkanlığından çekildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, iktidar partisi Amanat'ın genel başkanlığından çekildi
Dünyada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

Dünyada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları