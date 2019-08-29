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Dünya

Katar'dan abluka ülkeleriyle 'şartsız diyaloğa açığız' açıklaması

Katar Savunma Bakanı el-Atiyye, ülkesinin, abluka uygulayan ülkelerin istemesi durumunda şartsız diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Serdar Bitmez,Gülşen Topçu   | 29.08.2019
Katar'dan abluka ülkeleriyle 'şartsız diyaloğa açığız' açıklaması

Doha

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin, abluka uygulayan ülkelerin istemesi durumunda şartsız diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Atiyye, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Katar'ın Başarısı" isimli konferansta ülkesine yönelik uygulanan ablukayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Katar'ın ablukanın üstesinden gelerek ülkeyi inşa etme ve dış ilişkilerini genişletme aşamasına geçtiğine dikkati çeken Atiyye, Katar'ın her alanda "kendi kendine yeterli olma" durumunu gerçekleştirmek için çalıştığını kaydetti.

Atiyye, Katar'a abluka uygulayan ülkelerle onların istemesi durumunda şartsız diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Bakan Atiyye, ülkesinin, bölgede yaşanan son gelişmeler neticesinde yaşanabilecek herhangi bir tehlikeye hazırlıklı olmak için askeri sanayi alanında kendini geliştirmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.




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