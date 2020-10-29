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Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. haftasında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadıkları Villareal karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Katar'da Türkiye'nin katılımıyla düzenlenen 'NASR 2020' askeri tatbikatı sona erdi

Katar Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin katılımıyla düzenlediği "NASR 2020" askeri tatbikatı sona erdi.

Serdar Bıtmez,Ali Semerci   | 29.10.2020
Katar'da Türkiye'nin katılımıyla düzenlenen 'NASR 2020' askeri tatbikatı sona erdi

Doha

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikatın tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve bazı üst düzey komutanlar katıldı.

Tatbikatın direktörü Tümgeneral Hamed bin Ahmed en-Naimi, törende yaptığı konuşmada, tatbikatın, silahlı kuvvetlerin tüm birimlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir grup askeri gücün katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Tatbikatın 30 Haziran'da başladığını ve birkaç aşamadan geçtiğini ifade eden Naîmi, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonları güçlü ve yetkin bir şekilde planlayıp uygulayabilme gücüne sahip olduğunu aktardı.

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