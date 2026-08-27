Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesini ele aldı.

Katar ve İran dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı'nda mayınların temizlenmesi ve gerilimin düşürülmesini görüştü Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesini ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı yazılı açıklamaya göre, Bakan Al Sani, İran'ın başkenti Tahran'da Erakçi ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile gerilimi azaltmak ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak şekilde diyalog için uygun koşulları oluşturmak amacıyla yürütülen çabalar ele alındı.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı'nda geçici ortak bir deniz koridoru oluşturulmasını ve boğazın mayınlardan temizlenmesine yönelik ortak bir projenin hayata geçirilmesini içeren aşamalı çerçeveye ilişkin devam eden görüşmeler de ele alındı.

Komşu ülkelerin egemenliğine ve deniz ulaşımının serbestliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Al Sani, gerilimin azaltılması ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ele alınması için diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin de Katar'a, gerilimi azaltmaya ve diyaloğu desteklemeye yönelik devam eden girişimleri ve diplomatik çabalarından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, 27 Ağustos'ta Tahran'ı ziyaret ederek, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve ABD-İran arasında diyalog için elverişli koşulların oluşturulması konularını ele alacağını söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ziyaretin İran ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin güçlendirilmesine yönelik istişareler kapsamında gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Pakistan ve Ummanlı yetkililer de İran'ı ziyaret etmişti

ABD-İran arasında 17 Haziran'da imzalanan ancak uygulanamayan mutabakatın arabulucusu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, 24 Ağustos'ta Tahran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya gelmişti.

İran ve Pakistan tarafından görüşmelerin verimli geçtiğine dair açıklamalar yapılmıştı.

ABD ile İran arasında savaş öncesindeki müzakerelerin arabulucusu ve İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda görüşmeler yürüten Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi de 25 Ağustos'ta Tahran'ı ziyaret ederek, mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüşmüştü.