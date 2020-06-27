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Dünya

Katar: Suudi Arabistan, sistematik dezenformasyon kampanyası yürütüyor

Katar, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), "Riyad yönetiminin korsan maç yayınlarına müsaade ettiği yönündeki" açıklamalarına karşı Suudi Arabistan'ı sistematik dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı.

Serdar Bıtmez,Gülşen Topçu   | 27.06.2020
Katar: Suudi Arabistan, sistematik dezenformasyon kampanyası yürütüyor

DOHA

Katar Hükümeti İletişim Ofisi (GCO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Fikri Mülkiyet Kurumunun, DTÖ'nün açıklamalarıyla ilgili asılsız iddialarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, DTÖ'nün korsan maç yayınlarıyla ilgili Riyad yönetimini suçladığına dikkat çekilerek, Suudi Arabistan Fikri Mülkiyet Kurumunun ise konuyla alakalı yaptığı beyanda gerçekleri saptırdığı vurgulandı.

GCO'nun açıklamasında "Bu beyanlar, Suudi Arabistan'ın, DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde kurulan panelin raporundaki sonuçların görmezden gelinmesi için uyguladığı sistematik dezenformasyon kampanyasının bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan Fikri Mülkiyet Kurumundan konuya dair şu açıklama yapılmıştı:

"DTÖ'nün verdiği bu hüküm, Riyad yönetiminin, ülkeyi ve halkı terörden korumak için aldığı tedbirleri haklı görmekte ve hükümetimizi korsan yayını desteklemekle suçlamamakta, sadece yasal önlemleri sıkılaştırma çağrısı yapmaktadır."

GCO, Suudi Arabistan'ın bunu ilk defa yapmadığını, fikri mülkiyet hırsızlığı ve korsanlıkla mücadelede gerekli tedbirleri almak yerine bu tür yöntemlere başvurduğunu kaydetti.

Dünya Ticaret Örgütü, korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu ve uluslararası hukuku ihlal ettiği yönünde rapor yayımlamıştı.

Ne olmuştu?

DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde Katar'ın talebi üzerine kurulan panelin hazırladığı ve 16 Haziran'da yayımlanan 130 sayfalık raporda, Katar'ın korsan maç yayınlarına ilişkin başvurusu haklı bulunmuştu.

DTÖ kaynaklarına göre Suudi Arabistan, Katar'la yaşadığı siyasi sorun nedeniyle güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, panelin davayı görme yetkisi olmadığını iddia etmişti.

Panel ise Suudi Arabistan'ın "güvenlik istisnasına" başvurmasını anlamakla birlikte, Katar'ın iddialarını ele almaya yetkisi olduğunu bildirmişti.

Panelin raporunda, Suudi Arabistan'ın özellikle "Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Anlaşması'nı" ihlal ettiği vurgulanarak, "Bu olgusal bulgulara dayanarak, DTÖ, açıkça ve bariz bir biçimde Suudi Arabistan'ın uluslararası antlaşma yükümlülüğü de dahil olmak üzere uluslararası hukuku tamamen ihlal ettiğine hükmetti." ifadelerine yer verilmişti.

Böylece panel, beoutQ ile Suudi Arabistan devleti arasında doğrudan bir bağlantı kurmuş oldu. Suudi Arabistan ise beoutQ ile hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ediyor.

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