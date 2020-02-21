Euro
6.62
Dolar
6.10
BIST 100
116,829.40
Altın
1,645.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Katar, Gazze'ye 14 milyon dolar yardımda bulunacak

"Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi", Gazze'ye 14 milyon dolar yardım yapılmasını kararlaştırdı.

Said İbicioğlu   | 21.02.2020
Katar, Gazze'ye 14 milyon dolar yardımda bulunacak

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, örgütün Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın Komite Başkanı Muhammed el-İmadi ile Gazze'deki durumun iyileştirilmesi konusu görüştüğü belirtildi.

İkilinin, 13 yıldır İsrail ablukasındaki Gazze'deki hayat şartlarının iyileştirilmesi ve elektrik santraline doğal gaz hattı çekilmesi konusunu masaya yatırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Katar'ın Gazze'deki 120 bin ihtiyaç sahibi aileye 100'er dolar yardım yapmak üzere 12 milyon dolar tahsis etmesi ve ihtiyaç sahiplerine 500'er dolar evlilik yardımında bulunması konusunda tarafların anlaştığı aktarıldı.

Ayrıca, Katar'ın yoksulların evlerini yenilemek ve üniversite mezunlarının harçlarını ödeyerek diplomalarını almaları için 1'er milyon dolar ayrıca fon sağlamasına karar verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor
AB'nin asıl hedefi Libya'da çözüm değil Akdeniz'de Türkiye’yi sınırlandırmak
Mirziyoyev’in ziyareti çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri
Avrupa'da yükselen ırkçılık futbolu da zehirliyor
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Benzer haberler

Katar, Gazze'ye 14 milyon dolar yardımda bulunacak

Katar, Gazze'ye 14 milyon dolar yardımda bulunacak

Mısır, Gazze sınırına duvar inşa ediyor

Çorum'un Kırkdilim mevkisindeki tünellerde ilk ışık ağustos ayında görülecek

İsrail Gazze'de avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkarıyor

İsrail Gazze'de avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkarıyor
Gazze'de gençlerin işsizlik oranı yüzde 70'e ulaştı

Gazze'de gençlerin işsizlik oranı yüzde 70'e ulaştı
Hamas: İsrail'in egemenlik haritalarını hazırlaması Filistin ulusunun bileşenlerine meydan okumaktır

Hamas: İsrail'in egemenlik haritalarını hazırlaması Filistin ulusunun bileşenlerine meydan okumaktır