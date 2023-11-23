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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Katar: Gazze'de insani ara süreci cuma günü başlayacak

Gülşen Topçu  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Katar: Gazze'de insani ara süreci cuma günü başlayacak

İstanbul

Katar Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'de İsrail ile Hamas taraflarının insani ara süreci, cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacak." açıklamasında bulundu.

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