Katar: Gazze'de insani ara süreci cuma günü başlayacak
İstanbul
Katar Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'de İsrail ile Hamas taraflarının insani ara süreci, cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacak." açıklamasında bulundu.
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