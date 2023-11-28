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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Katar: Gazze'de daha uzun süreli "insani ara" için mutabakata varmayı amaçlıyoruz

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde daha uzun süreli "insani ara" için mutabakata varmayı amaçladıklarını belirtti.

Omar Alothmani, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Katar: Gazze'de daha uzun süreli "insani ara" için mutabakata varmayı amaçlıyoruz

İstanbul

Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye ulaşan yardımlarda artış olduğunu ancak hala beklentiyi karşılamadığını kaydetti.

Gazze Şeridi'nde daha uzun süreli "insani ara" için mutabakata varmayı amaçladıklarını ifade eden Ensari, mutabakata ve sonrasında kalıcı ateşkese varmak için arabuluculuk rolünü güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

İnsani yardımların girişine devam edilmesinin garanti altına alınmasını isteyen Ensari, Gazze'ye daima açık bir hat üzerinden yardımların ulaşmasının sağlanması için çalıştıklarını vurguladı.

Gazze'nin geleceğine ilişkin Ensari, bölgenin geleceği hakkında karar sahibinin Filistin halkı olduğunu ifade etti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, 27 Kasım'da, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında son 4 günde Gazze Şeridi'nden 51 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk serbest kalmış oldu.

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