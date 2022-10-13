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Dünya

Katar Emiri Al Sani resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyaret kapsamında, yarın İstanbul'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı yapılacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.10.2022
Katar Emiri Al Sani resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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