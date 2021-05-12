Euro
10.09
Dolar
8.30
BIST 100
1,444.87
Altın
1,837.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'i durdurmak için ortak bir Arap duruşu çağrısında bulundu

Serdar Bıtmez,Hamdi Yıldız   | 12.05.2021
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'i durdurmak için ortak bir Arap duruşu çağrısında bulundu

Doha

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların durdurulması için ortak bir Arap duruşu sergilenmesi çağrısı yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Al Sani, "İsrail işgalinin mukaddesata karşı alçakça ihlallerinin ve Filistinlilerin haklarına yapılan tecavüzlerin durdurulması için birleşik bir Arap tavrının netleşmesine büyük bir ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şehit sayısının 30'a, yaralı sayısının 203'e çıktığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 14 bin 497 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek
Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı

Benzer haberler

BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek için yeniden toplanacak

BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek için yeniden toplanacak

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'i durdurmak için ortak bir Arap duruşu çağrısında bulundu

BM'den İsrail ve Filistin 'tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor' uyarısı

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı
İsrail'e roket atılmasını kınayan BM, Filistinlilerin hayatını kaybettiği hava saldırılarını kınamadı

İsrail'e roket atılmasını kınayan BM, Filistinlilerin hayatını kaybettiği hava saldırılarını kınamadı
İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti